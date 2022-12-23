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Bank of Georgia опроверг массовую блокировку счетов россиян

Bank of Georgia: блокировка счетов коснулась не только россиян
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Bank of Georgia массово не блокирует счета россиян, есть лишь единичные случаи, заявили ТАСС в банке.

«Вообще блокировка счетов у нас в банке принятая практика. За день бывают несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — объяснила агентству сотрудница Bank of Georgia.

О закрытии счетов россиян сообщило издание Paper Kartuli. По его данным, банк дал клиентам пять дней на вывод средств.

По словам живущего в Грузии российского активиста и блогера Николая Левшица, Bank of Georgia стал «массово принудительно закрывать счета» гражданам России и Белоруссии. Левшиц насчитал 36 таких случаев за двое суток — мера, по его словам, коснулась счетов, открытых от трех месяцев до четырех лет назад. Позже блогер уточнил, что ситуация коснулась граждан «многих стран», а основанием для блокировки стали операции с криптовалютами, подозрительная активность и «вызывающие сомнения переводы».

Представитель банка заявил «Коммерсанту», что изменения коснулись клиентов «вне зависимости от их гражданства».

По данным президента Грузии Саломе Зурабишвили на 13 ноября, около 100 тыс. российских граждан остались в стране после объявления частичной мобилизации. Всего с 21 сентября границу с Грузией пересекли более 700 тыс. россиян, большая часть из них потом уехала в другие страны или вернулась на родину.

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