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Суд закрыл дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка

Суд прекратил уголовное дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места аварии
Сергей Мамонтов
Сергей Мамонтов (Фото: ideputat.er.ru)

Мировой судья в Новосибирской области закрыл дело экс-депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и уехал с места ДТП, в связи с примирением сторон. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на управление судебного департамента региона.

«Постановлением мирового судьи первого судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23.12.2022 Мамонтов С.И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ [оставление в опасности], уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон», — говорится в постановлении суда.

РБК направил запрос в первый судебный участок Татарского судебного района Новосибирской области.

30 октября Сергей Мамонтов, бывший тогда членом партии «Единая Россия», сбил ребенка. В соцсетях распространялось видео, на котором Toyota наезжает на ребенка, после чего из машины выходит водитель, осматривает его и уезжает. При этом мальчик остается лежать на дороге. Полиция объявила автомобиль в розыск, однако спустя некоторое время водитель явился в отдел. Как сообщали региональные СМИ, им оказался Мамонтов. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. 9 ноября Татарский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил Мамонтова от должности депутата Татарского райсовета.

23 ноября Мамонтов выплатил 1 млн руб. матери сбитого мальчика в качестве компенсации. Мать ребенка сообщала, что адвокат обвиняемого предлагал перемирие при выплате 500 тыс. руб., и Мамонтов согласился на ее условия.

«Единая Россия» исключила Мамонтова из партии. Руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец говорила, что поступок Мамонтова «не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения». Она добавила, что экс-депутат должен понести «наказание по всей строгости закона», а «Единая Россия» поможет семье пострадавшего и окажет необходимую помощь.

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Суд закрыл дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка
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