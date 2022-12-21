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В Новосибирске двое детей погибли при пожаре из-за ушедшей няни

Два младенца погибли в Новосибирске при пожаре, после того как няня ушла в салон красоты
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Годовалая девочка и двухлетний мальчик погибли при пожаре в Новосибирске: они остались одни в квартире, потому что их няня ушла в салон красоты. Об этом мать детей Евгения сообщила местной редакции «Комсомольской правды».

«Это была моя подруга, она сидела с ними как няня, и она убила моих детей. Как мне сейчас уже известно, она уехала на ресницы, оставив малышей без присмотра», — рассказала она.

Пожар произошел днем 20 декабря, его тушили 17 человек, использовались пять единиц техники. Как сообщила НГС детский омбудсмен по области Надежда Болтенко, дети погибли от отравления угарным газом в квартире, которую семья снимала.

СК возбудил уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетних). Назначена судебная экспертиза для установления причин смерти детей.

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Пожар Новосибирск Дети
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