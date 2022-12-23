Посольство в США о санкциях: препятствие развитию технологий в России обречено на неудачу

Посольство заявило о неудаче США в помехах развитию технологий в России

Здание посольства РФ в Вашингтоне (Фото: Wikimedia Commons)

Попытки подрыва технологического развития России со стороны США обречены на провал. Об этом завил российский советник-посланник Андрей Леденев, его слова приведены на сайте посольства России в Вашингтоне.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу», — сказал Леденев, отвечая на вопрос о введении США санкций против российских организаций.

Леденев добавил, что включение в «запретные перечни» крупных международно признанных научных институтов» не соответствует интересам ученых США. По его словам, они неоднократно «озвучивали сожаление и даже опасения» из-за разрыва связей с российскими коллегами.

Леденев подытожил, что от подобных действий властей Соединенных Штатов «страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений».

22 декабря США ввели санкции против десяти российских компаний. В перечень вошли ЦНИИ судового машиностроения, научно-производственное объединение «Аврора», ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук и др. Они специализируются на проектировании морских информационных систем и устройств, в том числе исследовательского и оборонного характера.

Российские власти неоднократно критиковали санкционную политику западных стран, называя эти действия нелегитимными. Президент России Владимир Путин назвал их безумными и бездумными, а также указывал, что пессимистичные прогнозы относительно будущего российской экономики являются частью информационной борьбы против страны.