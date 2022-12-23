Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Заммэра сообщила о продолжении спада заболеваемости гриппом в Москве Город, 07:32
«Все растет в цене». Как подорожали запчасти в 2022 году Авто, 07:30
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 07:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:13
Власти определили условия для разрешения дивидендов «дочкам» иностранцев Экономика, 07:05
Власти определили условия для разрешения дивидендов «дочкам» иностранцев Инвестиции, 07:00
В Японии восемь человек погибли из-за почти неделю идущего снегопада Общество, 06:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 06:46
Основателя криптобиржи FTX отпустили под залог в $250 млн Бизнес, 06:37
Маск решил не продавать акции Tesla в течение двух лет из-за рецессии Бизнес, 06:26
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 06:08
Дипломат заявил о сверхприбыли ВПК США за счет конфликта на Украине Политика, 06:00
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 05:12
SuperJob назвал топ-7 наиболее востребованных ИТ-специалистов Общество, 05:08
Город ,  
0 

Заммэра сообщила о продолжении спада заболеваемости гриппом в Москве

Заммэра Ракова: Москва раньше остальной страны прошла пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве прошел пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, он пришелся на конец ноября, сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей, выяснилось, что он вызван свиным гриппом, который сильно мутировал «по сравнению с 2009 и 2016 годами».

«[Мы] отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли», — сказала Ракова.

Она добавила, что спад заболеваемости в столице идет уже три недели.

Роспотребнадзор двумя днями ранее, 21 декабря, рекомендовал соблюдать в столице противоэпидемические меры, в том числе носить маски. Служба также подчеркивала, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировались, однако среди взрослых и детей 7–14 лет показатели были выше эпидемических порогов.

В целом по России распространение гриппа продолжается. По данным Роспотребнадзора на 20 декабря, заболеваемость этим вирусом и ОРВИ в стране за неделю выросла на 15,8%. Самым распространенным вирусом гриппа, которым болеют россияне, стал свиной (А/H1N1). За неделю до этого рост был более существенным — на 35%.

Читайте на РБК Pro
Что будет с рублем в 2023 году: прогнозы экономистов
Срочно и со скидкой до 25%: как мобилизация изменила рынок недвижимости
Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки
Забудьте о слове «наличка»: что может вызывать подозрения налоговиков
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Москва свиной грипп заболеваемость Анастасия Ракова
Материалы по теме
Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за ОРВИ и гриппа
Общество
В России из-за гриппа и ОРВИ резко выросла нагрузка на скорую помощь
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 16% за неделю
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter