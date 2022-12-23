Заммэра сообщила о продолжении спада заболеваемости гриппом в Москве

В Москве прошел пик заболеваемости гриппом и ОРВИ, он пришелся на конец ноября, сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, в начале ноября был замечен рост заболеваемости среди детей, выяснилось, что он вызван свиным гриппом, который сильно мутировал «по сравнению с 2009 и 2016 годами».

«[Мы] отработали всю систему работы с ним на поликлиническом и стационарном уровне, и это позволило нам пройти пик заболеваемости этой осенью достаточно незаметно для москвичей, каких-либо ограничений, жестких мер закрытия мы не предпринимали. По всей стране запаздывает волна, а мы ее уже прошли», — сказала Ракова.

Она добавила, что спад заболеваемости в столице идет уже три недели.

Роспотребнадзор двумя днями ранее, 21 декабря, рекомендовал соблюдать в столице противоэпидемические меры, в том числе носить маски. Служба также подчеркивала, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировались, однако среди взрослых и детей 7–14 лет показатели были выше эпидемических порогов.

В целом по России распространение гриппа продолжается. По данным Роспотребнадзора на 20 декабря, заболеваемость этим вирусом и ОРВИ в стране за неделю выросла на 15,8%. Самым распространенным вирусом гриппа, которым болеют россияне, стал свиной (А/H1N1). За неделю до этого рост был более существенным — на 35%.