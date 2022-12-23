МИД КНДР назвал «пиар-ходом» сообщения о поставках вооружений России

КНДР не поставляет России вооружения, Москва «без чьей-либо помощи» способна защищать себя, говорится в заявлении северокорейского МИДа, которое публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Принципиальная позиция нашей республики в отношении несуществующего вопроса по «оружейным сделкам» между КНДР и РФ неизменна, как вчера, так и сегодня», — сказано в сообщении.

В Северной Корее отметили, что сообщения японских СМИ о перевозке военных грузов по железной дороге в Россию — это «неуклюжий и беспочвенный пиар-ход, который не имеет никакого значения».

Речь идет о статье Tokyo Shimbun, которая со ссылкой на источники сообщила об отправке артиллерии из Северной Кореи в Россию в ноябре. Издание заявило, что это была первая поставка.

Пхеньян призвал международное сообщество не прислушиваться к беспочвенным сообщениям о военном сотрудничестве КНДР и России, а «фокусироваться на преступных действиях США», которые поставляют Украине вооружения.

В Вашингтоне накануне, 22 декабря, заявили, что оружие у Северной Кореи закупает частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Соответствующее заявление сделал координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщило о покупке Россией в прошлом месяце боеприпасов у КНДР.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин указал, что слова Кирби основаны «на домыслах» и Пхеньян не осуществляет поставок оружия Москве.