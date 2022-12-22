У парламента Молдавии прошла акция против запрета телеканалов на русском

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Власти приграничных регионов объяснили задержки оповещений об обстрелах Политика, 16:36
Джастин Бибер решил продать права на свои песни за $200 млн Life, 16:35
Собянин утвердил застройку трех столичных промзон Недвижимость, 16:34
Герасимов назвал, где сосредоточены «основные усилия» в зоне спецоперации Политика, 16:32
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:30
Как украсить комнату на Новый год: креативные идеи и советы дизайнеров Недвижимость, 16:26
Путин проводит Госсовет по молодежной политике. Прямая трансляция Политика, 16:23
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Госдума приняла закон о работе такси и передаче их данных в ФСБ Технологии и медиа, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:18
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:16
Куда сходить в выходные. Новогодняя ярмарка, концерт Animal Jazz и другое Life, 16:15
В Канаде ограничат подключение майнеров к электросетям Крипто, 16:13
Верховный суд утвердил ликвидацию Федерации мигрантов России Политика, 16:12
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 16:07
Политика ,  
0 

У парламента Молдавии прошла акция против запрета телеканалов на русском

Акция против запрета шести русскоязычных телеканалов прошла у парламента Молдавии

Участники акции протеста работников телеканалов в Кишиневе Фото:Родион Прока / РИА Новости Заместитель главы парламентской комиссии Молдавии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну выступает на акции протеста работников телеканалов в Кишиневе Фото:Родион Прока / РИА Новости Фото:Родион Прока / РИА Новости Фото:Родион Прока / РИА Новости

В центре Кишинева началась акция против приостановки лицензии шести молдавских русскоязычных телеканалов, сообщает TV8.

У здания парламента собрались представители партий социалистов (22 места в парламенте) и «Шор» (шесть мест в парламенте), а также непарламентской партии «Гражданский конгресс» и журналисты закрытых телеканалов. Протестующие скандировали лозунги против «диктатуры» и призывали «остановить цензуру».

TV8 также сообщает, что депутаты блока коммунистов и социалистов также заблокировали трибуну парламента из-за лишения лицензии телеканалов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила действие лицензий на трансляцию в стране шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ» — вечером 16 декабря. Комиссия объяснила решение недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине этими каналами.

Телеканалы прекратили вещание 19 декабря. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что в нашей информационной среде пахнет лучше, меньше пропагандистской вони. <...> Мы должны продолжать в том же духе, чтобы очистить информационное пространство от пропагандистских токсинов», — сказал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, сообщает NewsMaker.

Читайте на РБК Pro
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
Медь и голубика: как мировая экономика пострадает от проблем в Перу
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии

Российский МИД счел запрет на вещание шести телеканалов «надругательством над принципом плюрализма СМИ» и «грубейшим попранием права на свободу доступа к информации». Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, отметили в ведомстве.

Теги
Молдавия протесты СМИ телеканалы журналисты
Материалы по теме
Телеканал РТР обжаловал отзыв лицензии властями Молдавии
Технологии и медиа
МИД назвал цензурой отзыв лицензий русскоязычных каналов в Молдавии
Политика
В Молдавии прекратили вещание шести каналов из-за «информационной войны»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter