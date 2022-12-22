У парламента Молдавии прошла акция против запрета телеканалов на русском

В центре Кишинева началась акция против приостановки лицензии шести молдавских русскоязычных телеканалов, сообщает TV8.

У здания парламента собрались представители партий социалистов (22 места в парламенте) и «Шор» (шесть мест в парламенте), а также непарламентской партии «Гражданский конгресс» и журналисты закрытых телеканалов. Протестующие скандировали лозунги против «диктатуры» и призывали «остановить цензуру».

TV8 также сообщает, что депутаты блока коммунистов и социалистов также заблокировали трибуну парламента из-за лишения лицензии телеканалов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила действие лицензий на трансляцию в стране шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ» — вечером 16 декабря. Комиссия объяснила решение недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине этими каналами.

Телеканалы прекратили вещание 19 декабря. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что в нашей информационной среде пахнет лучше, меньше пропагандистской вони. <...> Мы должны продолжать в том же духе, чтобы очистить информационное пространство от пропагандистских токсинов», — сказал председатель парламента Игорь Гросу на заседании, сообщает NewsMaker.

Российский МИД счел запрет на вещание шести телеканалов «надругательством над принципом плюрализма СМИ» и «грубейшим попранием права на свободу доступа к информации». Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, отметили в ведомстве.