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МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за слов Захаровой

МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за слов Захаровой о Санду

Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и вручили ему ноту протеста из-за высказываний официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску в эфире телеканала Jurnal TV.

«Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста из-за прямых оскорблений президента Молдавии», — сказал Попеску (цитата по «РИА Новости»).

8 декабря во время брифинга Захарова комментировала внесение изменений в молдавский кодекс о выборах. До этого парламент республики решил отказаться печатать бюллетени на русском языке. Теперь в кодексе указано, что бюллетени должны быть на румынском языке. В предыдущей версии эта статья гласила, что «бюллетени составляются в соответствии с законом о функционировании языков на территории Республики Молдова».

«Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое только голосами депутатов от партии «Действие и солидарность», не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения», — заявила Захарова, отметив, что в Молдавии «около 80% жителей» владеют русским языком.

Далее представитель МИД России вспомнила, как на выборах в 2020 году тогда еще кандидат в президенты Майя Санду обещала, что после ее избрания права русскоязычного населения не будут ущемляться. «Оказывается, она тогда врала. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания были нарушены», — добавила Захарова.

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Молдавия Молдова Мария Захарова Майя Санду нота протеста
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