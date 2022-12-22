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Ефимов сообщил об аукционе на право реорганизации промзоны в Кусково

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Власти Москвы объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории по адресу Кусковская ул., 12. Она расположена недалеко от Северо-Восточной хорды вдоль путей МЦД и в данный момент используется неэффективно, на ней находятся складские комплексы и гаражи. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что заявки на участие в торгах принимаются до 6 февраля 2023 года, сам аукцион пройдет 13 февраля. Принять в нем участие смогут любые заинтересованные лица, соответствующие требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этом участке, хоть они и не смогли договориться о его развитии.

Вице-мэр рассказал, что будущий инвестор получит возможность в течение шести лет возвести на этой территории почти 250 тыс. кв. м недвижимости — как жилой, так и общественно-деловой. Ефимов добавил, что объем инвестиций в редевелопмент оценивается в почти 30 млрд руб., а ожидаемый эффект для бюджета Москвы составит порядка 1,1 млрд руб. ежегодно. Город рассчитывает, что освоение этой земли даст столичному району Новогиреево свыше 3,7 тыс. новых рабочих мест.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что почти 142 тыс. кв. м из будущих площадей придутся на жилье, в том числе более 56 тыс. по программе реновации. Остальные почти 107 тыс. «квадратов» предназначены под офисы, скалолазный центр, отель, магазины, рестораны, а также для коммунальной инфраструктуры этого района.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Ефимов напомнил, что это уже четвертая площадка, которая выставлена в настоящее время на аукцион по программе комплексного развития территорий. Еще три старта объявлены Москвой по проектам № 16 «Вагоноремонт», «Красный строитель» и «Алтуфьевское шоссе». Заявки на них принимаются до 26 января, 19 января и 2 февраля соответственно, а торги пройдут 7 февраля, 31 января и 14 февраля.

Всего в работе сейчас десять соглашений Москвы с инвесторами на освоение бывших промзон и неэффективно используемых территорий: два участка бывшей промзоны «Коровино», участки бывших промзон «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе. На еще 14 участков город назначил своих операторов.

Теги
редевелопмент промзоны Москва Владимир Ефимов
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