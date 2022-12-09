Ефимов сообщил об аукционе на реорганизацию промзоны «Красный строитель»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В Москве объявлен аукцион на реорганизацию участка бывшей промзоны «Красный строитель». Победитель получит право заключить договор и застроить территорию общей площадью около 34 га жильем, общественными и деловыми объектами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Торги пройдут 31 января 2023 года, прием заявок на участие в них продолжится до 19 января. Начальная цена составляет 230,67 млн руб., размер задатка — 46,13 млн руб.

Бывшая промзона «Красный строитель» находится на юге столицы, а ее участок, выставленный на торги, расположен между ул. Газопровод и Проектируемым проездом № 4579. Рядом пролегают Варшавское шоссе и линия МЦД-2. Ефимов оценил потенциал территории более чем в 46 млрд руб. — именно такой объем инвестиций предполагается в развитие «Красного строителя». Ожидаемый эффект проекта для московского бюджета составит около 1,6 млрд руб. ежегодно, рассказал вице-мэр, а жителям района Чертаново Южное он даст свыше 4,6 тыс. рабочих мест.

Аукцион объявлен в рамках программы городских властей по комплексному развитию территорий (КРТ), которая призвана реорганизовать и вернуть в экономику города бывшие промышленные зоны и другие неэффективно используемые территории. На данный момент земли «Красного строителя» используются под автомойки, автостоянки и склады, а их владельцы не смогли договориться между собой о развитии площадки. Теперь им полагается компенсация за недвижимость на участках, а нового инвестора определяет аукцион. В торгах могут принять участие любые заинтересованные лица, в том числе и нынешние собственники имущества.

Министр столичного правительства и глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории должно быть возведено свыше 215 тыс. кв. м общественного и делового назначения, а также около 190 тыс. кв. м современного жилья. По его словам, помимо жилой недвижимости, офисов, магазинов, банков и кафе предусмотрена важная для района социальная инфраструктура: поликлиника на 320 посещений в смену, детский сад на 250 мест и две школы, рассчитанные на 900 учеников.

Ранее Владимир Ефимов сообщал, что в предстоящем году в Москве намерены подготовить к освоению 77 таких проектов КРТ бывших промзон и неэффективных территорий. Их площадь превышает 1 тыс. га, а инвестиционная емкость — порядка 2 трлн руб. Всего в экономику города должно быть возвращено в два раза больше таких площадей с инвестициями в 7 трлн руб. и отдачей в бюджет города около 3 трлн руб. Программа КРТ позволит создать в городе дополнительные 550 тыс. рабочих мест.