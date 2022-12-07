Ефимов анонсировал аукционы по развитию еще двух промзон на севере Москвы
Столичные власти включили в программу комплексного развития территорий (КРТ) участки двух бывших промзон на севере мегаполиса — «Вагоноремонт» в Восточном Дегунино и «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В начале 2023 года пройдут аукционы, где будут определены инвесторы, которые займутся развитием этих участков.
По мнению Ефимова, на указанных территориях общей площадью 10 га можно будет возвести современные производства, общественно-деловые, социальные и спортивные объекты, что позволит создать около 6 тыс. новых рабочих мест. «Вложения в реализацию проектов оцениваются примерно в 30 млрд руб., а ежегодный эффект для городского бюджета составит около 1,9 млрд руб.», — добавил чиновник.
Обе бывшие промзоны уже сейчас имеют хорошую транспортную доступность. «Вагоноремонт» располагается вблизи Дмитровского шоссе и линии МЦД-1, «Алтуфьевское шоссе» же примыкает с севера к новой Северо-Восточной хорде и кольцевому маршруту городской электрички МЦК. Сейчас основную часть промзон занимают автосервисы, стоянки и складские помещения.
Подать заявку на участие в торгах по развитию промзоны «Вагоноремонт» инвесторы могут до 26 января, по «Алтуфьевскому шоссе» — до 2 февраля 2023 года, торги назначены на 7 и 14 февраля 2023 года соответственно.
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неэффективно используемых территорий Москвы позволит городу получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб. Первый подобный договор с инвестором заключили в июле 2020 года на комплексное развитие территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».
Ранее в октябре Владимир Ефимов рассказал о планах подготовить к реализации 77 проектов по программе КРТ в 2023 году — это более половины площадей, которые подразумевается по ней вернуть в экономический оборот столицы.