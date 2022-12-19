Опрос Superjob: каждый четвертый москвич 19 декабря опоздал на работу из-за снега

Каждый четвертый москвич объяснил опоздание на работу снегом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Каждый четвертый москвич (24%) заявил, что в понедельник, 19 декабря, опоздал на работу из-за снежных заносов, свидетельствуют результаты опроса Superjob.

Среди тех, кто добирается до места работы пешком, опоздавших из-за последствий снегопада оказалось меньше всего — 11%. Из поехавших на метро опоздали 18%, на личном транспорте — 32%. Больше всего непунктуальных оказалось среди москвичей, которые поехали на работу на общественном наземном транспорте, — 41%.

Еще 3% опрошенных сказали, что в понедельник опоздали на работу, но не из-за снега, а по другим причинам.

В опросе участвовали 1,5 тыс. работающих россиян. Учитывались ответы респондентов, которые работают не из дома.

На выходных в Москве шел сильный снег. Утром в воскресенье ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за прошедшие сутки выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. В Новой Москве, по его словам, выпало 18 мм осадков, в области — до 23 мм. На базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 мм.

В понедельник метеоролог заявил, что уровень снега в Москве побил рекорд 81-летней давности: на станции ВДНХ высота снежного покрова составила 34 см.

Из-за снегопада в столице отменяли и задерживали авиарейсы, а власти рекомендовали жителям отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы коммунальные службы могли быстрее почистить дороги.