Эксперты рассказали о сходствах оборонного союза Москвы и Минска с военной практикой НАТО

Эксперты заявили о схожести оборонного союза России и Белоруссии с НАТО

Модернизация белорусских самолетов и подготовка экипажей для них — фактически повторение концепции НАТО, заявили опрошенные РБК эксперты.

«Речь идет о близкой к NATO Nuclear Sharing системе. Ее выстраивание, осторожное и пока больше виртуальное, началось летом», — поясняет эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. «Лукашенко беспокоит безопасность страны. Возможно, он хотел бы большего, однако Москва пока действует в довольно узких рамках — например, сейчас она заявляет о подготовке только летчиков, причем на старых самолетах. По вчерашним заявлениям неясно, какой тип носителя был выбран в итоге. Летом назывались Су-25, но можно предположить восстановление и капремонт Су-24М. Как носитель тактического ядерного оружия (ТЯО) он гораздо предпочтительнее», — говорит он.

По оценке Александра Ермакова, максимум, что возможно в сложившихся условиях, — это развертывание на территории Белоруссии российских ядерных боезарядов по аналогии с американскими вооружениями в Европе.

«Но и этот шаг возможен в случае шагов с другой стороны — к примеру, если США развернут ТЯО в новых странах Восточной Европы», — считает эксперт.

«Без этого Москва вряд ли станет отказываться от своей принципиальной и важной на тематических переговорах позиции неразвертывания ТЯО за пределами национальной территории», — заключил Ермаков.

«Пока речи не идет даже о размещении российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии. Так что если и говорить о противоречиях в контексте ядерного нераспространения, то только в части обучения представителей неядерного государства применению ЯО», — сказал РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

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