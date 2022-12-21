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ЦБ сообщил о приросте вкладов россиян впервые с августа

Объем средств на рублевых срочных вкладах россиян вырос на 58 млрд руб. или 0,3% впервые с августа, следует из материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2022 года», который опубликовал ЦБ.

Это связано с ростом процентных ставок по вкладам до 7,3% в третьей декаде ноября по сравнению с 6,8% в тот же период октября, полагают в банке.

Кроме того, объем средств населения в российских банках увеличился на 311 млрд руб или на 0,9% (без учета эксроу-счетов) после оттока на 0,3% в октябре. ЦБ посчитал такой рост умеренным. На него, по версии регулятора повлияли в том числе поступления дивидендов от «Газпрома».

Рост ипотеки в ноябре ускорился «почти до докризисных значений», сообщил регулятор. «По предварительным данным, ипотека продолжает активно расти (+2,0% в ноябре <…>) после +1,8% в октябре.Общие выдачи выросли на 5% (до 471 млрд руб.), в основном за счет увеличения льготного кредитования», — говорится в отчете.

Россияне массово забирали средства из банков еще в 2020 и 2021 году. В ноябре прошлого года средства населения на валютных счетах и депозитах в российских банках сократились на $2,55 млрд, или на 2,7%, что стало рекордом с марта 2020-го, когда россияне забирали средства на фоне пандемии.

В феврале 2022 года россияне забрали со срочных рублевых вкладов 780 млрд руб., ЦБ называл этот момент пиком кризиса. Позднее, в июне, клиенты банков забрали с таких вкладов еще больше средств — 834 млрд руб. Однако регулятор отметил, что граждане переложили средства на основные банковские счета, так как за месяц объем остатков на них вырос на 1,4 трлн руб., или 15%. При этом остатки на счетах и депозитах физических лиц сократились на 1,2 трлн руб.

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На фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации россияне забрали из банков 458 млрд руб., таким образом, объем средств россиян упал на 1,4%. По оценке регулятора этот отток стал рекордным с начала кризиса.

Теги
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