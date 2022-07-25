Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
Федерация проведет расследование гибели сорвавшегося в ущелье борца Спорт, 20:15
Польша отвергла предложение Еврокомиссии делиться газом со странами ЕС Политика, 20:14
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 20:09
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 19:46
Минфин выступил против запрета покупки иностранных бумаг «неквалами» Инвестиции, 19:37
ЦБ впервые с начала спецоперации зафиксировал оптимизм бизнеса Экономика, 19:35
«Спартак» оценил ситуацию с латышом фразой «может сыграть против Европы» Спорт, 19:32
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 19:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зеленский уволил командующего силами спецопераций Политика, 19:06
Основные партии Финляндии выступили за отказ от выдачи виз россиянам Политика, 19:03
«Амедиатека» покажет приквел «Игры престолов» Технологии и медиа, 18:59
Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19 Политика, 18:58
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок Финансы, 18:55
Финансы ,  
0 

Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок

В июне ЦБ зафиксировал значительный переток средств населения со срочных вкладов на текущие счета. На первый план вышел «фактор удобства» при хранении денег, считают в Банке России
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В июне объем срочных вкладов населения в российских банках сократился на 834 млрд руб., или 3,5%, сообщил Банк России. Как следует из статистики ЦБ, это больше общего оттока средств с депозитов, зафиксированного на пике кризиса, в феврале 2022 года (780 млрд руб.). Но в отличие от ситуации после начала военной операции России на Украине российские вкладчики переложили сбережения, пополнив текущие счета. За июнь объем остатков на них вырос на 1,4 трлн руб., или 15%.

ЦБ снизил ключевую ставку до 8%
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Как отмечается в обзоре ЦБ, переток средств главным образом связан с завершением сроков высокодоходных депозитов. В начале марта, после подъема ключевой ставки до рекордных 20%, многие банки предлагали вклады с доходностью от 20% годовых.

«Депозитные ставки существенно снизились за это время, и в ряде случаев они немногим выше тех, что банки устанавливают по текущим счетам, — в таких условиях для клиентов на первый план выходит фактор удобства при использовании текущих счетов», — указывает ЦБ. По данным регулятора, в первую декаду июля средняя максимальная ставка по вкладам в банках из топ-10 упала до 7,6% годовых, к докризисным значениям показатель вернулся как раз в июне. 22 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Падение показателя приводит к уменьшению доходности классических банковских депозитов.

Сбербанк опустил ставки по краткосрочным вкладам ниже 10%
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В целом рублевые средства населения в банках в июне увеличились на 567 млрд руб., или 2%, а валютные сбережения незначительно сократились — на $200 млн, или 11 млрд руб. в эквиваленте. Граждане снова перестали увеличивать остатки в валюте после майского всплеска — тогда прирост составил $2,2 млрд, или 159 млрд руб. в эквиваленте (.pdf). С июня некоторые крупные банки стали вводить комиссии за хранение валюты (в основном долларов и евро) на текущих счетах и призывать клиентов сокращать нерублевые сбережения.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Вклады
Материалы по теме
Россияне в марте забрали из банков валюту почти на $10 млрд
Финансы
Ставки по вкладам в России показали самое резкое снижение за 13 лет
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter