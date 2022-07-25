Россияне переложили более 800 млрд руб. с депозитов из-за падения ставок

В июне ЦБ зафиксировал значительный переток средств населения со срочных вкладов на текущие счета. На первый план вышел «фактор удобства» при хранении денег, считают в Банке России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В июне объем срочных вкладов населения в российских банках сократился на 834 млрд руб., или 3,5%, сообщил Банк России. Как следует из статистики ЦБ, это больше общего оттока средств с депозитов, зафиксированного на пике кризиса, в феврале 2022 года (780 млрд руб.). Но в отличие от ситуации после начала военной операции России на Украине российские вкладчики переложили сбережения, пополнив текущие счета. За июнь объем остатков на них вырос на 1,4 трлн руб., или 15%.

Как отмечается в обзоре ЦБ, переток средств главным образом связан с завершением сроков высокодоходных депозитов. В начале марта, после подъема ключевой ставки до рекордных 20%, многие банки предлагали вклады с доходностью от 20% годовых.

«Депозитные ставки существенно снизились за это время, и в ряде случаев они немногим выше тех, что банки устанавливают по текущим счетам, — в таких условиях для клиентов на первый план выходит фактор удобства при использовании текущих счетов», — указывает ЦБ. По данным регулятора, в первую декаду июля средняя максимальная ставка по вкладам в банках из топ-10 упала до 7,6% годовых, к докризисным значениям показатель вернулся как раз в июне. 22 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку — на 150 базисных пунктов, до 8% годовых. Падение показателя приводит к уменьшению доходности классических банковских депозитов.

В целом рублевые средства населения в банках в июне увеличились на 567 млрд руб., или 2%, а валютные сбережения незначительно сократились — на $200 млн, или 11 млрд руб. в эквиваленте. Граждане снова перестали увеличивать остатки в валюте после майского всплеска — тогда прирост составил $2,2 млрд, или 159 млрд руб. в эквиваленте (.pdf). С июня некоторые крупные банки стали вводить комиссии за хранение валюты (в основном долларов и евро) на текущих счетах и призывать клиентов сокращать нерублевые сбережения.