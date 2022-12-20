На юго-востоке Афганистана 80 человек заразились «подозрительной болезнью»

В одной из провинций Афганистана произошла вспышка неизвестной болезни

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В провинции Забул на юге Афганистана распространяется «подозрительное заболевание», сообщил директор регионального департамента здравоохранения Абдул Хаким Хакими, передает телеканал TOLOnews.

По данным Хакими, болезнь выявлена у 80 человек. Двое детей умерли.

Основными симптомами заболевания Хакими назвал высокую температуру и кровотечение из носа.

В мае в этой же провинции неизвестную заразную болезнь обнаружили по меньшей мере у 200 человек, сообщала газета Hasht-e Subh Daily. Госпитализировали десятки пациентов. Тогда врачи сравнивали симптомы заболевания с холерой.