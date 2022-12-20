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Правительство выделило ₽3,7 млрд на повышение зарплат ученых

Правительство России выделило более ₽3,7 млрд на повышение зарплат научных сотрудников
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Правительство направит более 3,7 млрд руб. из резервного фонда на повышение зарплат научных сотрудников. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства решили выделить дополнительно к почти 5 млрд руб., которые раньше были предусмотрены на эти цели, уточняется на сайте кабмина. В следующем году правительство тоже обеспечит повышение зарплат, заверил Мишустин.

«Люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, решение выделить дополнительные средства позволит повысить зарплату научных сотрудников до 200% средней зарплаты в регионе и выполнить майский указ президента от 2012 года. В соответствии с указом зарплаты должны были достичь этого показателя еще к 2018 году.

В июле президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью РБК заявил, что, несмотря на поручения президента об увеличении зарплаты ученых до 200% от средней по региону, научные сотрудники по-прежнему ощущают разницу и несправедливость. «Если в Москве действительно «двойка» — это очень серьезные деньги, то в Карачаево-Черкесии это другие деньги. <...> Ученые в регионах, где средняя зарплата невысокая, практически и не почувствовали увеличения», — сказал он.

Весной 2021 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РБК говорил, что разница в зарплате ведет к «утечке мозгов» внутри России. «Многие наши коллеги говорят о дифференциации оплаты между столицами и регионами даже при получении 200% от средней зарплаты по экономике. И мы думаем, как сгладить это различие», — заверил Фальков.

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правительство России кабмин Михаил Мишустин Зарплаты научные кадры

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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