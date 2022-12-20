Путин заявил о «непростом, но значимом времени»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

России, которая неоднократно сталкивалась с испытаниями и отстаивала суверенитет, брошен вызов, сейчас непростое, но значимое время, заявил президент Владимир Путин на вручении наград в Кремле. РБК ведет трансляцию.



«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — сказал глава государства.

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