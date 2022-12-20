Вторым сенатором от ДНР стала бывшая глава МИД республики
Бывший министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова стала вторым сенатором Совета Федерации от республики. Указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой народной республики Никонорову Наталью Юрьевну», — говорится в документе. Он вступает в силу со дня его подписания.
Опубликованным ранее во вторник указом Пушилин освободил Никонорову от должности главы МИДа. Она возглавляла ведомство с 2016 года. Никонорова также занимала должность полномочного представителя ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Вторым сенатором от ЛНР глава республики Леонид Пасечник назначил замсекретаря генсовета «Единой России» Дарью Лантратову. Она с 2019 года занимает должность референта администрации президента России по общественным связям и коммуникациям. Лантратова родилась в Московской области, училась в Москве и каких-либо постов в органах власти ЛНР не занимала.
Первым сенатором от ДНР был назначен депутат Народного совета республики Александр Ананченко. С конца 2018 года до июня 2022-го он возглавлял правительство ДНР (на этом посту его сменил прежде работавший в Минпромторге Виталий Хоценко).
Первым сенатором в верхней палате российского парламента от ЛНР стала депутат Народного совета республики Ольга Бас, до этого возглавлявшая администрацию главы региона.
Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в конце сентября. 30 сентября президент Владимир Путин и врио глав четырех регионов подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России. По закону каждый из регионов делегирует в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.