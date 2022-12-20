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Вторым сенатором от ДНР стала бывшая глава МИД республики

Вторыми сенаторами от ДНР и ЛНР в Совфеде стали Наталья Никонорова и Дарья Лантратова
Наталья Никонорова
Наталья Никонорова (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Бывший министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова стала вторым сенатором Совета Федерации от республики. Указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Постановляю наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Донецкой народной республики Никонорову Наталью Юрьевну», — говорится в документе. Он вступает в силу со дня его подписания.

Опубликованным ранее во вторник указом Пушилин освободил Никонорову от должности главы МИДа. Она возглавляла ведомство с 2016 года. Никонорова также занимала должность полномочного представителя ДНР на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Вторым сенатором от ЛНР глава республики Леонид Пасечник назначил замсекретаря генсовета «Единой России» Дарью Лантратову. Она с 2019 года занимает должность референта администрации президента России по общественным связям и коммуникациям. Лантратова родилась в Московской области, училась в Москве и каких-либо постов в органах власти ЛНР не занимала.

Первым сенатором от ДНР был назначен депутат Народного совета республики Александр Ананченко. С конца 2018 года до июня 2022-го он возглавлял правительство ДНР (на этом посту его сменил прежде работавший в Минпромторге Виталий Хоценко).

Первым сенатором в верхней палате российского парламента от ЛНР стала депутат Народного совета республики Ольга Бас, до этого возглавлявшая администрацию главы региона.

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Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в конце сентября. 30 сентября президент Владимир Путин и врио глав четырех регионов подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России. По закону каждый из регионов делегирует в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.

Теги
ДНР Денис Пушилин Совет Федерации сенаторы
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