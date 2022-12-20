ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Глава «Роскосмоса» рассказал о «руке помощи» США после утечки на «Союзе» Технологии и медиа, 11:20
главную Почему Запад больше не стремится к росту экономики — The Economis Pro, 11:20
МИД назвал циничной реакцию ООН на видео с расстрелом российских пленных Политика, 11:18
Госдума приняла закон о наказании за осквернение георгиевской ленты Общество, 11:14
Ефимов рассказал о торгах на право комплексного развития еще трех промзон Город, 11:14
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
В Англии напечатали деньги с портретом Карла III. Как они выглядят Life, 11:08
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации Политика, 11:07
Задорнов предсказал прибыль «Открытия» на уровне 40 млрд руб. Финансы, 11:01
Мосбиржа оценила рост торгов юанем, лирой и белорусским рублем Финансы, 11:00
Мосбиржа запустит платформу для внебиржевых торгов акциями без листинга Инвестиции, 11:00
В Москве открыли официальные елочные базары. Цены и другие подробности Life, 10:59
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:49
Промоутер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри Спорт, 10:46
Политика ,  
0 

ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации

ДНР и ЛНР назначили Ананченко и Бас сенаторами в Совет Федерации

Парламенты ДНР и ЛНР назначили сенаторов в верхнюю палату российского парламента, полномочиями сенатора в Совет Федерации от ДНР наделен депутат регионального парламента Александр Ананченко, бывший премьер республики, сообщает ТАСС. Сенатором от ЛНР стала Ольга Бас, ранее возглавлявшая администрацию главы республики.

Александр Ананченко возглавлял правительство ДНР с конца 2018 года, но 8 июня 2022 года Пушилин в Telegram-канале поблагодарил его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Новым премьер-министром Донецкой народной республики стал Виталий Хоценко, прежде работавший в Минпромторге.

Ольга Бас занимала должность руководителя администрации главы ЛНР с декабря 2018 года. В парламент она попала менее чем за месяц до назначения в Совет Федерации, 2 декабря.

Материал дополняется.

Теги
ДНР ЛНР Совет Федерации сенаторы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter