ДНР и ЛНР назначили первых сенаторов в Совет Федерации

ДНР и ЛНР назначили Ананченко и Бас сенаторами в Совет Федерации

Парламенты ДНР и ЛНР назначили сенаторов в верхнюю палату российского парламента, полномочиями сенатора в Совет Федерации от ДНР наделен депутат регионального парламента Александр Ананченко, бывший премьер республики, сообщает ТАСС. Сенатором от ЛНР стала Ольга Бас, ранее возглавлявшая администрацию главы республики.

Александр Ананченко возглавлял правительство ДНР с конца 2018 года, но 8 июня 2022 года Пушилин в Telegram-канале поблагодарил его за работу и сообщил, что «предложил возглавить развитие госсектора». Новым премьер-министром Донецкой народной республики стал Виталий Хоценко, прежде работавший в Минпромторге.

Ольга Бас занимала должность руководителя администрации главы ЛНР с декабря 2018 года. В парламент она попала менее чем за месяц до назначения в Совет Федерации, 2 декабря.

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