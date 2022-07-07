Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Наталья Никонорова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Среди стран, которые примут участие в международном трибунале над «военными преступниками» в Донецкой народной республике (ДНР), будут Луганская народная республика и Сирия, последняя дала предварительное согласие, сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале. <...> Представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик», — сказала она.

Она указала, что одной из задач МИД ДНР является подготовка устава международного трибунала, на основании которого будут приниматься решения. Никонорова отметила, что трибунал планируется учредить на основании международного договора.

Вопрос о проведении трибунала над украинскими военными неоднократно поднимали власти обеих республик Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин предлагал сделать первым из них мариупольский, на нем должны были судить вышедших с территории завода «Азовсталь» военных. Тогда же он заявил, что трибунал будет международным — власти республики пригласят представителей других государств принять в нем участие. Некоторые из них уже подтвердили участие, говорил Пушилин, не уточняя, о каких странах идет речь.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказывал, что военные нашли в Донбассе документы, подтверждающие присутствие там иностранных наемников. Их представят международному трибуналу в качестве доказательств, подчеркивал дипломат.

Страны Запада не считают законными решения судов ДНР. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила 9 июня, что решение Верховного суда ДНР приговорить к смертной казни британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина является фиктивным и не имеет никакой легитимности.