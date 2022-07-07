Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 09:28
Клиенты «Юнистрима» пожаловались на проблемы с переводами за рубеж Финансы, 09:17
Вышедшая в 1/2 Уимблдона уроженка России объяснила смену гражданства Спорт, 09:15
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 09:03
Ракова рассказала о новых программах обучения в Кадровом центре депздрава Город, 09:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 08:36
Закат права собственности: можно ли сегодня защитить его за рубежом? Pro, 08:35
Малкин заявил о готовности покинуть «Питтсбург» Спорт, 08:35
Два человека погибли в ДТП на Большом Каменном мосту в Москве Город, 08:27
Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале Политика, 08:12
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 08:05
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались на реформу техобслуживания самолетов Бизнес, 08:00
Русских не брать. Почему россиян опасаются на драфте НХЛ Спорт, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Политика ,  
0 

Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Наталья Никонорова
Наталья Никонорова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Среди стран, которые примут участие в международном трибунале над «военными преступниками» в Донецкой народной республике (ДНР), будут Луганская народная республика и Сирия, последняя дала предварительное согласие, сообщила в интервью ТАСС министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«Уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале. <...> Представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик», — сказала она.

Она указала, что одной из задач МИД ДНР является подготовка устава международного трибунала, на основании которого будут приниматься решения. Никонорова отметила, что трибунал планируется учредить на основании международного договора.

Медведев ответил на призывы создать трибунал над Россией фразой из Библии
Политика
Дмитрий Медведев

Вопрос о проведении трибунала над украинскими военными неоднократно поднимали власти обеих республик Донбасса. Глава ДНР Денис Пушилин предлагал сделать первым из них мариупольский, на нем должны были судить вышедших с территории завода «Азовсталь» военных. Тогда же он заявил, что трибунал будет международным — власти республики пригласят представителей других государств принять в нем участие. Некоторые из них уже подтвердили участие, говорил Пушилин, не уточняя, о каких странах идет речь.

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказывал, что военные нашли в Донбассе документы, подтверждающие присутствие там иностранных наемников. Их представят международному трибуналу в качестве доказательств, подчеркивал дипломат.

Страны Запада не считают законными решения судов ДНР. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила 9 июня, что решение Верховного суда ДНР приговорить к смертной казни британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина является фиктивным и не имеет никакой легитимности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В какой банк положить ₽1 млн на год: топ-10 депозитных ставок этого лета
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Чем мозг лидера отличается от мозга подчиненного
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Закат права собственности: можно ли сегодня защитить его за рубежом?
Статьи
Теги
международный трибунал ДНР Сирия
Материалы по теме
Посол ЛНР решил документами доказать трибуналу наличие иностранцев в ВСУ
Политика
Пушилин заявил, что трибунал над «Азовом» пройдет в несколько этапов
Политика
Пушилин назвал «неизбежным» трибунал над пленными военными с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter