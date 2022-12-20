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Обращения по альтернативной службе в Москве выросли в три раза

Фото: Роман Балаев / ТАСС
Фото: Роман Балаев / ТАСС

В Москве в три раза выросло число обращений по теме альтернативной гражданской службы (АГС), сообщила московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева. Число таких обращений к столичному омбудсмену в 2022 году составило около 100, добавила она.

«Если раньше в среднем было 30-35 обращений по альтернативной гражданской службе, то в этом году их количество превысило 100, таких людей действительно много», — сказала Потяева во время пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

В 2019 году в аппарат уполномоченного поступило 34 обращения по вопросам альтернативной службы, в 2020-м году — 32, а в 2021-м — 36, сообщали ранее РБК в пресс-службе московского омбудсмена.

Татьяна Потяева также предложила расширить места альтернативной гражданской службы и разрешить проходить ее в следственных изоляторах, где призывники смогут оказывать помощь содержащимся в СИЗО людям с инвалидностью. Сейчас АГС проходят, в основном, в психоневрологических интернатах, добавила омбудсмен.

В октябре Госдума приняла законопроект, регламентирующий прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно закону, если человек проходил АГС в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, то в период мобилизации его могут перенаправить на прохождение альтернативной службы в Вооруженные силы. В том случае, если он уже проходил АГС в Вооруженных силах — при объявлении мобилизации он продолжит проходить ее там.

С 1 ноября в России проходит срочный призыв на военную службу, в этом году он начался на месяц позже, чем обычно. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную службу призовут 120 тыс. человек.

Теги
альтернативная гражданская служба призыв Армия Татьяна Потяева
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