Экс-президента Молдавии Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

Игорь Додон (в центе) (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Полиция Молдавии составила протокол на бывшего президента республики Игоря Додона за то, что он надел георгиевскую ленту 9 мая. Об этом Додон сообщил в Facebook (компания — владелец соцсети, Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях», — написал Додон.

Экс-глава государства назвал закон, запрещающий ношение георгиевской ленты, «антиконституционным», «дискриминационным, антидемократическим», а также нацеленным на «искусственное разделение общества».

Додон прикрепил к своему посту фотографию протокола, в котором указано, что за ношение георгиевской ленты бывшему президенту грозит штраф в размере 9 тыс. молдавских лей (около $472).

19 апреля президент Молдавии Майя Санду одобрила закон, запрещающий ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию символов Z и V. За нарушение запрета гражданам грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 17,5 тыс. до 35 тыс. руб. по курсу на 29 апреля) или 30–60 часов общественных работ. Для юридических лиц штраф будет выше — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (до 70 тыс. руб.).

Президент объяснила, что георгиевская лента изменила свое значение и больше не связана с историей Второй мировой войны. Теперь лента, по словам Санду, вместе с буквами Z и V олицетворяет российскую спецоперацию на Украине. Использование георгиевской ленты в данном контексте молдавский лидер назвала «спекуляцией на победе 1945 года».

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В российском МИДе заявили, что поправки о запрете в Молдавии военных символов не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».