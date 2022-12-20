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Посольство заявило о плане США «вбить клин» в отношения России с соседями

Посольство в Вашингтоне: США не удастся «вбить клин» в отношения России и Белоруссии
Здание российского посольства в Вашингтоне
Здание российского посольства в Вашингтоне (Фото: Wikimedia Commons)

США ни при каких обстоятельствах не удастся вбить клинья в отношения России с соседями, в том числе с Белоруссией, их сотрудничество проверено временем и основано на искренней дружбе народов двух стран, следует из заявления российского посольства в Вашингтоне.

Так в диппредставительстве ответили на слова пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса на брифинге 19 декабря. Тот назвал «верхом иронии» слова президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается «кого-либо поглощать».

В российском посольстве заявления пресс-секретаря Госдепа назвали «откровенным вмешательством» США во внутренние дела Союзного государства. «Подчеркиваем: комплексное и взаимовыгодное сотрудничество России и Белоруссии проверено временем и основано на искренней дружбе братских народов двух стран», — отметили в диппредставительстве.

Там назвали естественной реакцией углубить взаимодействие, когда Запад во главе с США оказывает беспрецедентное давление на Россию. «В надежде сохранить доминирующие позиции США стараются вбить клинья во взаимоотношения России с соседями. Разумеется, сделать этого ни при каких обстоятельствах не удастся», — добавили в посольстве.

19 декабря Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске сказал, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом».

Одной из тем была экономическая интеграция двух стран в рамках Союзного государства. «Вопрос не в поглощении. Вопрос в согласовании экономической политики», — говорил Путин.

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Прайс во время своего брифинга сказал, что США будут продолжать внимательно следить за тем, окажет Белоруссия дополнительную поддержку России или нет, и отреагируют «соответствующим образом», если это произойдет.

Теги
посольство России в США Белоруссия США
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