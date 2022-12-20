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В КНДР заявили, что санкции не остановят разработку военных спутников

Сестра Ким Чен Ына заявила, что санкции не остановят разработку военных спутников

Вводимые санкции в отношении Северной Кореи не остановят разработку и развитие военных спутников в стране, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) , распространенном Центральное информационное агентство государства (ЦТАК).

«Наше право на выживание и развитие находится под угрозой. Почему мы должны бояться санкций, которые мы и так уже испытываем на себе? Мы четко заявляем, что не будем молча сидеть и смотреть, как отбирают законные права суверенного государства, и в случае необходимости восстановим наши права, даже ценой жизни», — заявила она.

Ким Ё Чжон назвала разработку военных спутников первоочередным делом страны, непосредственно связанной с безопасностью народа.

Также ЦТАК опубликовал заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел КНДР, в котором говорится, что новая стратегия безопасности Японии «формализует ее фактическое обладание потенциалом упреждающего удара по другим странам» и создает серьезный кризис безопасности на Корейском полуострове и в Восточной Азии.

«Ремилитаризация Японии является вопиющим нарушением Устава ООН и серьезным вызовом международному миру и безопасности», — сказано в публикации. Там отмечается, что КНДР будет «практическими действиями» демонстрировать обеспокоенность действиями Японии.

18 декабря КНДР провела «важные испытания» в рамках разработки военного разведывательного спутника, цель которых заключалась в «оценке возможности систем спутниковой съемки». Пхеньян запустил ракету-носитель с тестовым аппаратом на борту на высоту около 500 км, передавало ЦТАК со ссылкой на неназванного представителя Комитета аэрокосмических технологий КНДР. Чиновник заявил, что Пхеньян завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года.

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В тот же день, как сообщали военные Южной Кореи и власти Японии, Пхеньян запустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Они пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Токио заявил Пхеньяну протест.

Теги
санкции КНДР военный спутник
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