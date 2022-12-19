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КНДР сообщила об испытаниях в рамках разработки спутника-шпиона

Северная Корея в воскресенье, 18 декабря, провела «важные испытания» в рамках разработки военного разведывательного спутника, сообщает ЦТАК.

Агентство цитирует неназванного представителя Комитета аэрокосмических технологий КНДР, по словам которого, цель испытаний заключалась в «оценке возможности систем спутниковой съемки и передачи данных». Чиновник заявил, что Пхеньян завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года.

Южнокорейское агентство Yonhap передает, что испытания прошли на полигоне Сохэ на западе КНДР.

Накануне военные Южной Кореи и власти Японии сообщили, что Пхеньян запустил две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Материал дополняется

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КНДР спутник разведка Южная Корея
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