В Госдуме поддержали поправку о применении спецсредств для сбития дронов

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки к законопроекту об усилении контроля за оборотом оружия, разрешающие сотрудникам ведомственной охраны использовать специальные технические средства, чтобы сбивать беспилотники. Сейчас законопроект готовят к рассмотрению во втором чтении, текст поправок к нему опубликован в электронной базе Госдумы.

Поправки вносят изменения в федеральный закон «О ведомственной охране». Ее сотрудников хотят наделить правом «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты». Делать это предлагают «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов».

Законопроект, к которому согласовали поправки, Госдума приняла в первом чтении 8 июня. Он касается проверки структурами МВД и ФСБ кандидатов на получение огнестрельного оружия. Лицензию хотят запретить выдавать гражданам, не прошедшим такую проверку. Для этого эксперты должны прийти к выводу, что существует «опасность нарушения прав и свобод граждан, угроза государственной или общественной безопасности из-за причастности гражданина к организованной преступной группе (в том числе экстремистской или террористической) или намерение гражданина использовать оружие в преступных целях».

Законопроект должны рассмотреть 20 декабря.

Российские власти не раз сообщали об атаках дронов на аэродромы и другие объекты, включая военные. 5 декабря российское Минобороны сообщило о попытке атаки украинских дронов на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате погибли трое военнослужащих. Кроме того, обломки дронов повредили обшивку двух самолетов. На следующий день после атаки губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе дрона «в районе курского аэродрома», после которой загорелось нефтехранилище.