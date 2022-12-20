Ракова заявила о расширении офсетных контрактов на лекарства от онкологии

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московскими властями принято решение о расширении производства лекарств по офсетным контрактам: в частности, с их помощью город намерен на 80% обеспечить лекарственными препаратами москвичей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса в том числе на лекарства от онкологии. Речь идет о российских высокоэффективных и качественных препаратах. Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Ракова объяснила, что офсетные контракты важны как для города, так и для производителей. Такие договоры носят долгосрочный характер и предусматривают встречные инвестиции в производство со стороны покупателя (властей Москвы). Инвестор открывает в городе новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. По словам вице-мэра, плюсы здесь очевидны: «Городские власти гарантируют стабильную закупку лекарственных препаратов в медицинские учреждения Москвы, в столице будет организовано новое высокотехнологичное производство, которое позволит не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит жителей новыми рабочими местами».

После поправок в 2016 году в закон 44-ФЗ о госзакупках столица первой из всех российских регионов начала в 2017 году заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере фармакологии и другой медицинской продукции. Только на за 2022 год было закуплено лекарств почти на 1,3 млрд руб. Всего правительство Москвы к началу 2022 года уже подписало пять таких договоров с общим объемом закупок (инвестиций) 72,7 млрд руб. Четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и медицинских изделий, а один договор — на производство детского питания. Три из предусмотренных производств уже введены в эксплуатацию и начали поставки продукции. За 2022 год программа пополнилась 11 новыми офсетными контрактами.

Вице-мэр Ракова подчеркнула, что лекарства от онкологии, предусмотренные будущим офсетным контрактом, будут российскими, но их качество и эффективность соответствует самым высоким стандартом.

Как отметил заместитель главного врача по онкологии Боткинской больницы Дмитрий Греков, в лечении онкологических пациентов главное — соблюдение строгой схемы лечения. «Это довольно длительный непрерывный процесс, эффективность которого напрямую зависит от своевременного приема лекарственных препаратов. Мы не будем зависеть от иностранных поставщиков — препараты в достаточном количестве будут произведены и выданы пациентам в соответствии с планом закупок без каких либо задержек и срывов поставок», — рассказал он.

Москва первой в стране внедрила новые стандарты онкологической помощи жителям города, а в уходящем году они были усовершенствованы и дополнены новыми пунктами. Нормы столичного здравоохранения регулируют качество как медицинских учреждений, так и оборудования, лекарств, медтехники.