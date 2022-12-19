«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

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17 декабря «Газпром» обновил исторический рекорд поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай за сутки, сообщается в телеграм-канале компании.

«Превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%», — сообщили в «Газпроме».

Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря. Тогда превышение обязательств по контрактам составило 16,5%.

«Газпром» пошел навстречу предложению Китая увеличить суточные поставки газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на этот год, указали в компании. Поставки идут по договору между российской компанией и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Контракт с CNPC на поставки газа был заключен в 2014 году. Он рассчитан на 38 млрд куб. м газа в год на 30 лет по «Силе Сибири». Газопровод запустили в 2019 году, на полную мощность его планируют вывести в 2024-м. Газ туда поступает с Чаяндинского месторождения в Якутии.

Кроме того, в феврале был подписан долгосрочный контракт купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту. Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок газа из России в Китай увеличится на 10 млрд куб. м.

После начала российской спецоперации на Украине и введения санкций со стороны государств Запада поставки российского газа в страны ЕС значительно сократились. Президент Владимир Путин призвал ускорить работу по перенаправлению экспорта нефти и газа с Запада на другие рынки. Вице-премьер Александр Новак в середине сентября говорил, что экспорт российского газа в Евросоюз в этом году снизится примерно на 50 млрд куб. м.