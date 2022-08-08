Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 61,16 (-0,2) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 60,32 (-0,05) Инвестиции, 16:09
Генпрокуратура проверит Пенсионный фонд из-за нарушений в регионах Общество, 18:15
Люциус Малфой из «Гарри Поттера» сыграет кинозвезду Кэри Гранта Life, 18:12
Акции NVIDIA упали на 8% после публикации предварительного отчета Инвестиции, 18:11
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Суд на Украине приговорил российского танкиста к десяти годам колонии Политика, 18:04
CBS удалила фильм о незаконной торговле западным оружием на Украине Политика, 17:58
«Афимолл» расторг контракт с испанским фэшн-ретейлером Inditex Недвижимость, 17:56
Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:50
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Рекордсмен НХЛ в 37 лет продлил контракт с «Бостоном» Спорт, 17:49
Финансовая группа Delfin привлекла финансирование для ГК «Агама» Пресс-релиз, 17:48
Путин поручил Лаврову возглавить делегацию на Генассамблее ООН в сентябре Политика, 17:45
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 17:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:38
Barclays допустил падение рынка США на 10% и без наступления рецессии Инвестиции, 17:38
Политика ,  

Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Мэру Казани Ильсуру Метшину, премьеру Татарстана Алексею Песошину и президенту РГГУ Ефиму Пивовару вручат ордена Александра Невского, а глава Института российской истории РАН Юрий Петров получит орден Дружбы
Владимир Путин и Карен Шахназаров
Владимир Путин и Карен Шахназаров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил режиссера, генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награду вручают «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность». Этот же орден с такой же формулировкой получила художественный руководитель, директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова.

Кроме того, глава государства решил наградить мэра Казани Ильсура Метшина и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александра Невского. Им вручат ордена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Тем же указом глава государства присудил орден Александра Невского президенту Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефиму Пивовару «за активное участие в деятельности Российского исторического общества». За это же достижение орден Дружбы вручат главе Института российской истории РАН Юрию Петрову.

Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского
Политика
Рамзан Кадыров

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден в 1994 году, до учреждения ордена Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году он был высшей государственной наградой России. Орден имеет четыре степени, высшей считается первая. Лицевая сторона ордена представляет собой покрытый красной эмалью равноконечный крест, который украшен российским гербом. Орден носят на шелковой муаровой ленте красного цвета. Лауреатам награды VI и III степени вручают только знак ордена, а награжденным старшими степенями — знак и звезду с девизом «Польза, честь и слава».

Орден дают за выдающиеся заслуги перед государством, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в защиту страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research
Статьи
Pro
Фото: Airbnb Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все»
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем
Статьи

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами». Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие ее социально-экономическому развитию.

Орден Дружбы учредили в 1994 году. Им награждаются граждане «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России». Награду присваивают и за работу по сближению национальных культур, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Карен Шахназаров «За заслуги перед Отечеством» орден Владимир Путин
Материалы по теме
Кадыров назвал авансом награждение орденом Александра Невского
Политика
Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского
Политика
Путин наградил Турчака орденом «За заслуги перед Отечеством»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter