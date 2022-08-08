Путин наградил Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Мэру Казани Ильсуру Метшину, премьеру Татарстана Алексею Песошину и президенту РГГУ Ефиму Пивовару вручат ордена Александра Невского, а глава Института российской истории РАН Юрий Петров получит орден Дружбы

Владимир Путин и Карен Шахназаров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил режиссера, генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награду вручают «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность». Этот же орден с такой же формулировкой получила художественный руководитель, директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Елена Щербакова.

Кроме того, глава государства решил наградить мэра Казани Ильсура Метшина и премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Александра Невского. Им вручат ордена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Тем же указом глава государства присудил орден Александра Невского президенту Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ефиму Пивовару «за активное участие в деятельности Российского исторического общества». За это же достижение орден Дружбы вручат главе Института российской истории РАН Юрию Петрову.

Орден «За заслуги перед Отечеством» учрежден в 1994 году, до учреждения ордена Святого апостола Андрея Первозванного в 1998 году он был высшей государственной наградой России. Орден имеет четыре степени, высшей считается первая. Лицевая сторона ордена представляет собой покрытый красной эмалью равноконечный крест, который украшен российским гербом. Орден носят на шелковой муаровой ленте красного цвета. Лауреатам награды VI и III степени вручают только знак ордена, а награжденным старшими степенями — знак и звезду с девизом «Польза, честь и слава».

Орден дают за выдающиеся заслуги перед государством, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за значительный вклад в защиту страны.

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Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами». Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие ее социально-экономическому развитию.

Орден Дружбы учредили в 1994 году. Им награждаются граждане «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России». Награду присваивают и за работу по сближению национальных культур, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.