В подмосковном Краснознаменске десять человек пострадали при обрушении строительных лесов

Десять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Подмосковье

Фото: Никита Попов / РБК

В городе Краснознаменск Московской области десять человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«По улице Краснознаменная, дом 19, произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали десять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — сказал собеседник ТАСС. По предварительным данным, никто не погиб.

Краснознаменск расположен к юго-западу от Москвы, примерно в 15 км от Одинцово. Пострадавших направили в Одинцовскую городскую клиническую больницу, уточняет «РИА Новости».

По данным сервиса «Яндекс.карты», в здании по этому адресу в Краснознаменске находится жилой 12-этажный дом 1983 года постройки, в котором также есть магазины. «Москва 24» сообщает, что леса рухнули с девятого по первый этаж здания.