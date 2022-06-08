Один человек пострадал в результате обрушения строительных лесов в Москве

На одном из строений в Леонтьевском переулке в Москве произошло обрушение строительных лесов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Произошло обрушение лесов, однако помощь спасателей не потребовалась», — говорится в сообщении.

Как сказано в Telegram-канале столичной прокуратуры, в результате пострадал один человек. Он госпитализирован. В настоящее время ведомство устанавливает причину произошедшего и принимает процессуальное решение. Ситуация находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

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РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы и префектуру Пресненского района Москвы.

В феврале строительные леса обрушились во внутреннем дворе Государственной думы в Георгиевском переулке. Они стояли в Георгиевском переулке, вдоль фасадной стены комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века, которая находилась на реконструкции.