Пушилин заявил о зачистке центра Марьинки

Денис Пушилин (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

Центр г. Марьинки зачищен от украинских военнослужащих, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«В самой Марьинке уже центр города зачищен от противника — непосредственно те высотки, которые служили очень серьезным укреплением противника, практически находятся под контролем», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос о продвижении российских войск в ДНР.

Пушилин уточнил, что зона, где украинские военные могли бы удерживаться, представляет совсем небольшую часть Марьинки. После того как вся территория за пределами жилого сектора будет зачищена, российские войска продолжат движение в направлении г. Красногоровки.

15 декабря Пушилин сообщал, что Марьинка на 80% находится под контролем российских подразделений, внутри города велись бои. Марьинка — город районного значения, расположенный примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. За этот населенный пункт бои ведутся с марта.