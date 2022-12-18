Один человек погиб при обстреле больницы в Донецке

Мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле больницы им. Калинина в Донецке, умер, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«К сожалению, больной, получивший тяжелые ранения — черепно-мозговую и торакальную травмы — при обстреле корпуса № 6 больницы Калинина скончался», — написал он. Ранее Пушилин писал об одном тяжелораненом и нескольких пострадавших с ранами средней степени тяжести, их количества он не называл.

Вечером 18 декабря под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка, а также Калининский, где расположена больница. Снаряды попали в окно и в крышу корпуса № 6 на территории медицинского комплекса, писал врио главы ДНР. В результате там, а также в корпусе № 2 начался пожар, из зданий эвакуировали пациентов.

Бывшая областная клиническая больница им. Калинина сейчас называется «Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение» (ДОКТМО). Она расположена по адресу: проспект Ильича, д. № 14. На территории комплекса находятся две поликлиники (консультативная и для оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий и при аварии на Чернобыльской АЭС), также там расположен диагностический центр.

Об обстреле больницы около 20:30 мск сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. За несколько минут до того, как он опубликовал сообщение в телеграм-канале, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщило, что Калининский и Ворошиловский районы обстреляли со стороны села Тоненькое (12 км к северо-западу от Донецка). По ним выпустили в общей сложности десять ракет из неназванной реактивной системы залпового огня (РСЗО).