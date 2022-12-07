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Общество ,  
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Пожар в ресторане Zuma из российского топ-25 во Владивостоке потушили

Пожар в ресторане Zuma из российского топ-25 во Владивостоке потушили

Во Владивостоке потушили пожар в популярном ресторане Zuma, погибших и пострадавших нет, сообщили в управлении МЧС по Приморскому краю.

Пожар начался около часа ночи в среду (18:00 мск вторника). В 05:34 (22:34 мск) было ликвидировано открытое горение. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти. В тушении были задействованы 70 человек и 21 единица техники.

По данным региональной прокуратуры, возгорание началось на кухне. В результате здание уничтожено огнем, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно.

По информации спасателей, сложность тушения пожара заключалась в том, что здание было обшито металлосайдингом, пишет агентство. Огонь стремительно распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть здания. Пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара. Удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие здания.

На сайте Zuma говорится, что он является крупнейшим паназиатским рестораном на Дальнем Востоке, специализируется на блюдах из морепродуктов и занимает 25-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia.

Ресторан принадлежит компании «Вивер ДВ». Согласно сервису «РБК. Компании», ее учредителем и генеральным директором является Кристина Гребенюк.

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Теги
Владивосток Пожар ресторан
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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