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Бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом на авиашоу в Далласе

Во время авиашоу «Крылья над Далласом» в воздухе столкнулись два самолета Второй мировой войны, о судьбе экипажей пока не сообщается
Фото: GianKaizen / Twitter
Фото: GianKaizen / Twitter

Два самолета столкнулись в воздухе в Далласе (штат Техас), сообщает The Washington Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Инцидент произошел на авиашоу «Крылья над Далласом», посвященном событиям Второй мировой войны. По данным ведомства, в бомбардировщик Boeing B-17 влетел истребитель Bell P-63 Kingcobra.

Сколько членов экипажа было на борту самолетов, пока не известно. Об их судьбе пока не сообщается.

Мероприятие проходило в аэропорту Dallas Executive, который находится примерно в 9 км к юго-западу от центра Далласа.

B-17 Flying Fortress — первый серийный американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Самолет начал проектироваться в 1934 году, а первый полет был совершен 28 июля 1935 года.

Согласно данным на сайте Boeing, бомбардировщики могли вмещать двух пилотов и восемь членов экипажа. Всего было изготовлено около 12 тыс. экземпляров, сегодня сохранилось лишь несколько B-17, представленных в музеях и на авиашоу. Большинство из них было списано в конце Второй мировой войны.

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Серийное производство истребителей Bell P-63 Kingcobra было начато в 1943 году и продлилось два года. Около 2,4 тыс. самолетов были поставлены в СССР по ленд-лизу, около 300 — в ВВС Франции.

Теги
Даллас самолет крушение экипаж Вторая мировая война
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