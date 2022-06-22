В США пострадали три человека из-за проблем с шасси при посадке самолета

Самолет авиакомпании Red Air, который летел из Санта-Доминго, загорелся во время посадки в аэропорту Майами , (США), сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

В результате авиапроисшествия пострадали три человека. Их доставили в больницу. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, уточнило агентство. Всего на борту авиалайнера находились 126 человек.

По предварительной версии, причиной пожара стало разрушение шасси во время посадки.

Накануне, 21 июня, у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Иркутска загорелось шасси. На борту были 38 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Пожар ликвидировали службы иркутского аэропорта.

Следователи возбудили уголовное дело по по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).