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Пять человек пострадали при пожаре на месторождении в Иркутской области

Власти сообщили о пяти пострадавших при пожаре на месторождении в Иркутской области

Пять человек, по предварительным данным, пострадали при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС глава поселка Верхнемарково, рядом с которым находится месторождение, Константин Власов.

«Произошел хлопок, произошло возгорание. По предварительной информации, были данные, что пострадали пять человек», — сказал он. Ранее губернатор области Игорь Кобзев сообщал об одном пострадавшем.

Поселок Верхнемарково находится в 2,5 км от месторождения. Вечером 18 декабря на нем загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Площадь пожара, по данным регионального управления МЧС, составила 1 тыс. кв. м, затем она начала уменьшаться. К 00:30 19 декабря (19:30 18 декабря мск)  она достигала 400 кв. м. К 21:24 возгорание локализовали.

Угрозы для населения пожар не представляет, добавили в МЧС.

Марковское месторождение открыто в 1962 году, его осваивает Иркутская нефтяная компания.

Теги
Иркутская область Пожар нефтяное месторождение
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