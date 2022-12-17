МЧС предупредило о сильном снегопаде и метели ночью в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и усиление ветра, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что за первую половину декабря снежный покров в Москве увеличился до 23 см — это самый высокий показатель с начала зимы.

«При этом снегопады только начались, и пик ненастья придется на воскресенье. За последний день этой недели в столице может выпасть около 15–20 мм осадков, что составляет около трети от месячной нормы декабря и выше, чем суточный рекорд по количеству осадков, установленный в этот день в 1989 году, составляющий 13,1 мм», — сказал РБК ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус. По прогнозам Леуса, к утру понедельника высота снежного покрова может достичь 33 см — это близко к рекордному максимуму 1941 года. Тогда высота снега составила 34 см.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 17 декабря отменили и задержали более 40 рейсов из-за неблагоприятных для полета погодных условий. В частности, МЧС предупреждало о скорости ветра 5–10 м/с и образовании гололеда. В пресс-службе Внуково РБК сообщали, что самолеты обслуживают в штатном режиме. «Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — сказали представители аэропорта.