МЧС сообщило о ликвидации пожара на Марковском месторождении в Иркутской области

Спасатели потушили пожар на Марковском месторождении в Иркутской области

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 18 декабря в 23:25 по местному времени (18:25 по мск). Локализовать пожар удалось в 02:24 19 декабря (21:24 18 декабря по мск).

«В 03:10 (22:10 по мск) ликвидация открытого горения. Всего задействовано: 152 человека, 36 единиц техники, от МЧС России 110 человек, 24 единицы техники», — указали позже в пресс-службе.

Пожар произошел 18 декабря, в 2,5 км от поселка Верхнемарково. По данным МЧС, загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Площадь пожара сначала составляла 1 тыс. кв. м, к 00:30 19 декабря (19:30 18 декабря мск) она достигла 400 кв. м.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал об одном пострадавшем. Позже глава поселка Верхнемарково Константин Власов уточнил, что при пожаре пострадали пять человек.

Марковское месторождение открыто в 1962 году, его осваивает Иркутская нефтяная компания.