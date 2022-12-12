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Президент Чехии заявил, что ошибался по поводу Путина
Президент Чехии Милош Земан заявил, что составил ошибочное мнение о Владимире Путине
Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан поддержал оказываемую правительством страны помощь Украине и признал, что изначальное его мнение по поводу российского лидера Владимира Путина было ошибочным, передает Radio CZ.
«Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны быть солидарными [с Украиной]. <...> Я видел в нем [Путине] политика, заботящегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации», — сказал Земан.
Материал дополняется.
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