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Прокуратура США проверит пожертвования основателя биржи FTX политикам

NYT: прокуратура США проверяет крупные пожертвования основателя биржи FTX политикам

Сотрудники федеральной прокуратуры штата Нью-Йорк собирают информацию относительно выделения основателем и бывшим генеральным директором обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом средств американским политикам в качестве пожертвований. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет газета, Бэнкман-Фрид и два бывших сотрудника основанных им компаний ранее предоставили крупные суммы на проведение агитации нескольким американским политикам из числа демократов и республиканцев, а также политическим комитетам. Сотрудники прокуратуры обратились с запросами о раскрытии сведений к представителям избирательных кампаний и политических комитетов, которые получили «миллионы долларов от Бэнкмана-Фрида, его коллег и их компаний».

В частности, отмечает издание, в период предвыборной компании 2020 года Бэнкман-Фрид израсходовал почти $45 млн на политические пожертвования. Причем большую часть суммы получили представители Демократической партии. Пока прокуратура не подозревает американских политиков в нарушении закона, однако в настоящий момент идет сбор улик, после чего будет принято процессуальное решение. 

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах 12 декабря по официальному запросу из США, где против него было возбуждено уголовное дело. Бэнкман-Фрид обвиняется по нескольким пунктам, среди которых мошенничество, отмывание денег и нарушение правил финансирования избирательной кампании. Сейчас он направлен в тюрьму Фокс-Хилл на Багамский островах, суд отказал ему в выходе под залог.

Теги
криптовалюта Генпрокуратура США Нью-Йорк политические партии проверка
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