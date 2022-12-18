В городе на границе с Мексикой в Техасе объявили режим ЧС из-за мигрантов

Мэр приграничного с Мексикой города Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение в субботу, сославшись на то, что сотни мигрантов спят на улицах в холодную погоду и тысячи задерживаются каждый день. Об этом сообщает газета The Texas Tribune.

Мэр Оскар Лизер, демократ, заявил, что объявление чрезвычайной ситуации даст городским властям ресурсы и возможность приютить мигрантов, которые пересекли мексиканскую границу. «Мы хотели убедиться, что к людям относятся с достоинством. Мы хотим убедиться, что все в безопасности», — сказал Лизер журналистам.

Чрезвычайное положение в городе введено согласно декрету 42, он был издан еще в период пандемии коронавируса. Чрезвычайное положение позволит властям Эль-Пасо активировать дополнительные механизмы для сдерживания потока мигрантов и предоставления им дополнительных мест ночлежки. Так, режим ЧП позволяет городу получить дополнительное финансирование из бюджета штата.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие недели на юг Техаса придут вечерние морозы.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до 24 декабря включительно. В случае необходимости он будет продлен.

США регулярно сталкиваются с наплывом мигрантов со стороны мексиканской границы. В 2018 году при президенте Дональде Трампе было принято решение о строительстве стены на границе двух государств. Как позже отметил губернатор Аризоны республиканец Дуга Дьюси, когда к власти пришел Джо Байден, работы на миллиарды долларов остались незавершенными, а бреши в стене облегчили мигрантам нелегальный переход на территорию США.