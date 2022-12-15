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Власти США подали в суд на губернатора из-за стены контейнеров на границе

Администрация Байдена подала иск против губернатора Аризоны из-за стены из контейнеров

Фото:John Moore / Getty Images Фото:John Moore / Getty Images Фото:Melissa del Bosque / Twitter Даг Дьюси и Дональд Трамп

Администрация президента США подала в окружной суд иск против губернатора Аризоны республиканца Дуга Дьюси из-за строительства барьера из транспортных контейнеров вдоль части американо-мексиканской границы, сообщает Fox News со ссылкой на документ. Associated Press уточняет, что иск подал Минюст США.

«Власти Аризоны не только отказались прекратить свои незаконные действия и убрать контейнеры с принадлежащих федеральному правительству земель, но и заявили, что продолжат строительство, а также установят дополнительные контейнеры», — говорится в иске.

Также в иске отмечается, что установка многотонных морских контейнеров, заваренных и увенчанных колючей проволокой, «наносит ущерб федеральным землям, угрожает общественной безопасности и препятствует возможности федеральных органов и должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, выполнять свои служебные обязанности». Активисты также жаловались на воздействие стены из контейнеров на окружающую среду, поскольку рядом находится плотина Морелос, а также индейская резервация племени Кокопа.

В октябре Дьюси объявил о подаче иска к Бюро мелиорации, Лесной службе США и министру сельского хозяйства Томасу Вилсэку из-за распоряжения федерального правительства убрать контейнеры. «Нельзя игнорировать безопасность Аризоны и ее граждан. Аризона собирается выполнить работу, которую Джо Байден отказывается делать, — охранять границу всеми возможными способами», — отмечал Дьюси.

Строительство стены на границе с Мексикой началось в 2018 году, когда пост президента занимал Дональд Трамп. Как отметил глава Аризоны, когда к власти пришел Джо Байден, работы на миллиарды долларов остались незавершенными, а бреши в стене облегчили мигрантам нелегальный переход на территорию США. CNN ранее писал, что в августе Дьюси издал указ, предписывающий Министерству Аризоны по чрезвычайным ситуациям и военным вопросам использовать транспортные контейнеры для заполнения промежутков в стене на границе.

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