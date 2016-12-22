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Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой
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Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой
Политика, 06:35
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Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Об этом он сказал своим сторонниками в городе Тампа штата Флорида. Соответствующее видео опубликовал канал CNBC на You Tube.

«Много людей не знают, но мы уже начали строить стену. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали сооружать большие участки стены, но, мы будем об этом говорить, нам нужно больше. Мы будем идти на решительные действия, но мы их получим», — сказал американский лидер.

Трамп пояснил, что республиканцы «хотят сильные границы и отсутствие преступности», а « демократы выступают за открытие границы», что, по мнению американского лидера, равносильно «массивному распространению преступности». По его словам, они хотят, чтобы синдикат MS-13 или Mara Salvatrucha «правила страной». «Этого не произойдет», — сказал Трамп. По его словам, американские правоохранительные органы противостоят таким группировкам. «Мы хотим, чтобы безопасность наших границ была на максимуме», — сказал американский лидер. Он отметил, что у США будет мощная защита границы, в том числе стена.

Mara Salvatrucha — международная преступная группировка, которая действует в Центральной и Северной Америке, в основном в США, Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

В воскресенье, 29 июля, Трамп заявил, что может приостановить работу американского правительства, если демократы заблокируют его иммиграционную реформу. По его словам, он сделает это, если члены Демократической партии не проголосуют за пакет законов, который, в том числе подразумевает строительство стены на границе с Мексикой и отменяет миграционную лотерею. В субботу, 28 июля, Трамп заявил, что демократы «некомпетентны» и их мало волнует рост преступности.

В марте 2018 года сенат США принял закон о бюджете, в котором $1,6 млрд были выделены на строительство стены на мексиканской границе. Администрация Трампа запрашивала на эти цели $25 млрд. В конце июня американский президент сказал, что намерен попросить больше средств на укрепление американского рубежа.

Теги: Дональд Трамп , стена , Мексика
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