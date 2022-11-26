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Военная операция на Украине ,  
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Власти объяснили появление БТРов с флагами Украины на улицах Твери

Власти Твери: БТРы с флагами Украины на улицах города участвуют в съемках фильма о СВО

Появление военной техники с флагами Украины в сопровождении машин ДПС на центральных улицах Твери связано со съемками фильма о спецоперации на Украине, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«В Центральном районе Твери проходят съемки художественного фильма под рабочим названием «Музыкант» о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники. В связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам», — сказано в сообщении.

Съемки организованы Минкультом при поддержке Минобороны России, добавили в пресс-службе.

Власти объяснили появление БТРов с флагами Украины на улицах Твери
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Так, 26 ноября движение транспорта будет ограничено на участках набережной Степана Разина, улиц Медниковской, Салтыкова-Щедрина, Симеоновской, Чернышевского. Кроме того, движение па участке набережной Степана Разина будет ограничиваться 4 и 5 декабря с 5 утра до 17:30, уточнили в администрации.

Фильм «Музыкант» режиссера Давида Дадунашвили посвящен европейскому музыканту, который оказался на Украине во время проведения специальной военной операции России «и становится свидетелем преступлений Киевского режима против своего народа». Картина прошла отбор на получение субсидий из федерального бюджета.

Теги
Тверь новости Военная операция на Украине БТР
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