Роспотребнадзор взял на контроль вспышку менингита на складе Ozon в Истре

Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль ситуацию с менингитом на складе Ozon в Истре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом на складе маркетплейса Ozon в Истре Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления Роспотребнадзора.

«В связи с регистрацией случаев инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса маркетплейса Ozon, расположенного в г.о. Истра Московской области, специалистами Управления Роспотребнадзора по региону организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции», — сообщается на сайте.

С симптомами заболевания госпитализировали 11 человек. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования.

В пресс-службе Ozon заявили РБК, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге (находится в Истре) заболели менингококковой инфекцией, но уточнили, что массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать. В компании также добавили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра», а также регулярные осмотры. Телеграм-канал Mash сообщал, что заболевшие сотрудники склада Ozon жили в общежитии Нахабино по четыре-пять человек в комнате.

Пресс-служба маркетплейса также уточнила РБК, что инфекция не распространяется через товары, «поэтому за безопасность заказов для здоровья переживать не стоит». Менингококк распространяется воздушно-капельным путем от человека к человеку только на близком расстоянии и при плотном контакте. «Он может распространяться через посуду, но только если вы едите с заболевшим из одной тарелки или пьете из одной бутылки», — добавила пресс-служба.