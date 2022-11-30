Посольство заявило о белорусах среди заболевших менингитом на складе Ozon

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Среди заболевших менингитом работников Ozon в Истре есть граждане Белоруссии. Об этом заявило посольство Белоруссии в России.

«12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии», — сообщается на сайте дипмиссии. Посольство добавило, что по неподтвержденной официально информации, один из госпитализированных сегодня скончался.

Посольство Белоруссии находится в постоянном контакте с областными представителями Минздрава, Роспотребнадзора и лечебными учреждениями.

28 ноября пресс-служба Ozon заявила РБК, что несколько сотрудников склада компании на Новой Риге (находится в Истре) заболели менингококковой инфекцией, но уточнили, что массового заражения среди работников нет, а сам склад обработан и продолжает функционировать. Телеграм-канал Mash сообщал, что заболевшие сотрудники склада Ozon жили в общежитии Нахабино по четыре-пять человек в комнате. Он также передавал, что среди заболевших есть граждане Белоруссии и других стран.

В тот же день Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с менингитом. По заявлению ведомства, с симптомами заболевания госпитализировали 11 человек. Еще 15 человек с признаками ОРВИ поместили в медучреждения для лечения, наблюдения и лабораторного обследования.