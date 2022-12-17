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В Нижневартовске снесут поврежденный взрывом газа дом

Мэр Нижневартовска сообщил, что поврежденный ранее взрывом газа дом подлежит сносу
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Частично разрушенный дом в Нижневартовске, в котором произошел взрыв газа, подлежит сносу, сообщил глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

«Согласно предварительной справке о состоянии конструктивов дома № 6-А на ул. Мира, выданной специалистами Всероссийского научно-исследовательского института ГО [гражданской обороны] и ЧС [чрезвычайных ситуаций], здание подлежит сносу», — написал Кощенко. В приложенном к публикации видео говорится, что дом находится в аварийном состоянии и имеется опасность обрушения.

4 декабря в Нижневартовске обрушилась часть жилого дома № 6 по улице Мира. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. В итоге обрушились пять квартир с пятого по первый этажи в одном из подъездов дома, еще десять квартир частично повреждены в других подъездах. В результате взрыва погибли десять человек, в том числе четыре ребенка.

Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска Фото:Администрация Нижневартовска

Теги
Нижневартовск взрыв обрушение дома
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