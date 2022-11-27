В центре Атланты при стрельбе погиб человек

Один человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в центре Атланты в США

В районе Атлантик Стейшен в Атланте (штат Джорджия, США) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще пятеро получили ранения, передает ABC News со ссылкой на полицию. Атлантик Стейшен — район города, где находятся жилой комплекс и крупный торговый центр.

Сотрудники полиции вывели группу людей с территории Атлантик Стейшен около 20:00 26 ноября (04:00 мск), так как они были несовершеннолетними и нарушили комендантский час (с января несовершеннолетним нельзя находиться в этом районе с 15:00 без сопровождения родителей, такая мера была введена из-за роста преступности в городе), рассказал начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты лейтенант Жермен Дирлав.

По его словам, после того как группу людей вывели с территории района, между ними возник конфликт и началась стрельба, уточняет Дирлав. Один человек погиб на месте, пятерых доставили в районные больницы. По данным полиции, пострадавшие были в возрасте от 15 лет до 21 года.

23 ноября неизвестный открыл огонь в магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния, США). Стрельба произошла внутри магазина, однако снаружи также было обнаружено тело погибшего. По данным полиции, погибли шесть человек, среди них пять сотрудников Walmart и 16-летний мальчик. Представитель городской полиции Лео Косински заявил, что стрелок был один, он также погиб, но никто из полицейских не открывал огонь. Позже власти города выяснили, что стрельбу открыл 31-летний Андре Бинг, который также работал в Walmart.